ВСУ предупредили о возможных запусках дронов

По состоянию на 22:48 тревога не объявлена.
Поздним вечером 3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили о возможных запусках российских беспилотников.
Об этом сообщили в Командовании ВС ВСУ.
"Вероятные пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
По состоянию на 22:48 воздушная тревога не объявлена ни в одной из областей.
Напомним, днем 3 сентября Силы обороны юга Украины сообщили, что РФ вывела в Черное море ракетный корабль "Буян-М". Его снаряжение достигает 8 "Калибров".