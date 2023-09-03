ВСУ предупредили о возможных запусках дронов

По состоянию на 22:48 тревога не объявлена.

Поздним вечером 3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили о возможных запусках российских беспилотников.

Об этом сообщили в Командовании ВС ВСУ.

"Вероятные пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

По состоянию на 22:48 воздушная тревога не объявлена ни в одной из областей.

Карта тревог по состоянию на 3 сентября – 22:48.

Напомним, днем 3 сентября Силы обороны юга Украины сообщили, что РФ вывела в Черное море ракетный корабль "Буян-М". Его снаряжение достигает 8 "Калибров".

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