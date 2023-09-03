Нетаньяху заявил, что Израиль построит стену на границе с Иорданией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о строительстве забора на границе с Иорданией, чтобы остановить контрабанду оружия из Ирана.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильского премьера.

"Мы установили забор на нашей южной границе (Египет) и остановили проникновение оттуда в Израиль. Таким образом, мы остановили более миллиона агентов из Африки, которые уничтожили бы нашу страну. Теперь мы построим забор на нашей восточной границе (Иордания) и гарантируем, что оттуда также не будет проникновения. Защитим наши границы – защитим свою страну", — заявил Нетаньяху.

К слову, объявление Нетаньяху прозвучало через несколько дней после того, как ЦАХАЛ (Вооруженные силы Израиля) заявил, что помешал попытке контрабанды взрывчатки иранского производства из Иордании в июле.

Как сообщалось, The Guardian сообщило, что палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу Иордана. Злоумышленник произвел не менее 5 выстрелов перед тем как скрыться с места происшествия.

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