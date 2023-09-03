В Швеции мигрант иракского происхождения сжег Коран

Десять заключены под стражу, еще двое арестованы по подозрению в беспорядках.

В Швеции, в городе Мальмё, мигрант иракского происхождения Салван Момика провел очередную акцию с сожжением Корана.

Об этом сообщает SVT.

Во время акции присутствовало 200 человек.

"Еще один мужчина стремился прорвать полицейскую границу и присоединиться к Момике, он был арестован", — сообщает источник.

В настоящее время около десяти человек заключены под стражу, еще двое арестованы по подозрению в беспорядках. Из-за напряженной атмосферы акцию закончили досрочно. Сам Салван Момика покинул место происшествия в сопровождении полицейских.

Тем временем правительство Швеции отказало Украине в передаче истребителей "Gripen" из-за необходимости обеспечить собственную безопасность. В стране подчеркнули, что "должны защищать себя, и мы еще не являемся членами НАТО ".

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