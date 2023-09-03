У Швеції мігрант іракського походження спалив Коран

Десятьох взято під варту, ще двох людей заарештовано за підозрою у заворушеннях.

У Швеції, в місті Мальме, мігрант іракського походження Салван Моміка провів чергову акцію зі спаленням Корану.

Про це повідомляє SVT.

Під час акції були присутні 200 людей.

"Ще один чоловік прагнув прорвати поліцейський кордон і приєднатися до Моміки, він був арештований", - повідомляє джерело.

Наразі близько десяти осіб взято під варту, ще двох заарештовано за підозрою у заворушеннях. Через напружену атмосферу акцію закінчили достроково. Сам Салван Моміка залишив місце події у супроводі правоохоронців.

Тим часом уряд Швеції відмовив Україні в передаванні винищувачів "Gripen" через потребу забезпечити власну безпеку. У країні наголосили, що "повинні захищати себе, і ми ще не є членами НАТО".

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