Ще в школі він поширював антисемітську літературу про Освенцим.

В Німеччині міністра економіки одного з міст звинуватили в симпатіях до Гітлера у шкільні роки.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, в Баварії 52-річного міністра економіки Губерта Айвангера звинуватили в тому, що в 1980-х роках він ще школярем написав і поширив антисемітську листівку про Освенцим. Його колишні однокласники стверджують, що у школі Айвангер демонстрував нацистське вітання, носив у портфелі книгу Mein Kampf, імітував промову Адольфа Гітлера та жартував про євреїв.

Згодом в інтерв’ю BILD міністр спростував звинувачення. Він заявив, що не був “ні антисемітом, ні екстремістом”.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ы прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер зажадали від Айвангера дати більш докладні пояснення.

“Для політика неважливо, чи припускалися ви помилок у молодості, важливо те, як ви справляєтеся з ними, будучи дорослим. Від Айвангера не чути жодного слова жалю. Він не визнає помилок, не вибачається. Його виправдання ясно дають зрозуміти: він не вартий своєї посади”, - написав оглядач видання Філіп П'ятов.

Нагадаємо, що у Німеччині чиновник малював на українських автомобілях свастику.

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