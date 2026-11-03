Загроза ядерного удару: в Ірані дали інструкції громадянам, як вижити

Ядерний удар по Ірану / Ілюстративне зображення / © Колаж ТСН.ua

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Іранське державне телебачення 3 листопада почало транслювати термінові інструкції для громадян на випадок ядерного удару. Населення закликають негайно підготувати укриття і бути готовими залишатися там щонайменше 24 год. Тривожні рекомендації з’явилися на тлі чуток про можливу атаку з боку США.

Про це пише Voice Of Emirates.

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Рекомендації жителям Ірану на випадок ядерної атаки

У рекомендаціях для громадян Ірану щодо поведінки у разі ядерного вибуху влада закликала заздалегідь вжити необхідних заходів, аби мінімізуватІри наслідки ударної хвилі та ризик радіоактивного забруднення. Окремо наголошується, що люди мають бути готовими провести в укриттях або інших безпечних місцях щонайменше 24 год.

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Згідно з урядовими рекомендаціями, у момент вибуху не можна дивитися безпосередньо на яскравий спалах. Людям радять якомога швидше сховатися за міцною перешкодою, лягти на землю та закрити голову й обличчя. Після завершення першої ударної хвилі необхідно перейти до найближчої бетонної будівлі.

Влада Ірану також закликає громадян не перебувати просто неба після вибуху — зокрема, не виходити на вулицю, щоб спостерігати за подіями або знімати їх. Автомобілі не рекомендують використовувати як укриття. Крім того, людям радять перебувати якомога далі від вікон і зовнішніх стін будівель.

Для зниження ризику радіоактивного забруднення рекомендується прийняти душ із теплою водою, милом і звичайним шампунем, але не використовувати кондиціонер для волосся. Вживати радять лише бутильовану воду та продукти в герметичній упаковці.

Також у рекомендаціях зазначається, що протягом перших 24 год. після вибуху люди не повинні залишати укриття. Подальше переміщення має відбуватися виключно відповідно до офіційних повідомлень та інструкцій.

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Заява Карлсона про можливий ядерну удар США по Ірану

Оприлюднення цих рекомендацій відбулося на тлі попереджень, які 2 листопада зробив скандальний американський консервативний оглядач Такер Карлсон. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа під тиском прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу може вирішити завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями.

Минулої суботи Трамп допустив можливість удару по об’єкту «Джабаль аль-Фас», який розташований поблизу ядерного комплексу в Натанзі, приблизно за 225 км на південь від Тегерана. Об’єкт розміщений на глибині 80-100 м під землею, через що уразити його звичайними боєприпасами дуже складно. Водночас 16 жовтня Трамп заявляв, що необхідності застосовувати ядерну зброю немає.

Нагадаємо, напередодні виборів до Конгресу Трамп пригрозив відновити авіаудари та завдати Ірану «нищівного удару». Виступаючи 1 листопада на мітингу в Айові, президент США заявив, що поки утримується від атаки лише тому, що хоче врятувати людські життя, проте в певний момент це може стати неминучим.

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