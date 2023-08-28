У Німеччині чиновник малював на українських автомобілях свастику та писав F*ck UA. За це чоловіка оштрафували.

Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначається, муніципальний чиновник із Баден-Бадена написав F*ck UA і намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами. Самі ж авто належали українським біженцям. В цей момент авто були припарковані на громадській підземній автостоянці в курортному місті Шварцвальд.

Згодом один з потерпілих подав заяву у поліцію. Окружний суд Баден-Бадена засудив обвинуваченого до штрафу в розмірі 50-денного окладу за “використання знаків антиконституційних організацій” і образу.

Водночас міська влада тепер проведе перевірку, щоб з’ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника.

Нагадаємо, що Україна може отримати 100 танків Leopard 1A5 від Греції.

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