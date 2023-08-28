В Германии чиновник рисовал на украинских автомобилях свастику и писал F*ck UA. За это мужчину оштрафовали.

Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечается, муниципальный чиновник из Баден-Бадена написал F*ck UA и нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерами. Сами же авто принадлежали украинским беженцам. В этот момент автомобили были припаркованы на общественной подземной автостоянке в курортном городе Шварцвальд.

Впоследствии один из потерпевших подал заявление в полицию. Окружной суд Баден-Бадена приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50-дневного оклада за использование знаков антиконституционных организаций и оскорбления.

В то же время городские власти теперь проведут проверку, чтобы выяснить, какие последствия эти инциденты могут иметь для нарушителя.

Напомним, что Украина может получить 100 танков Leopard 1A5 от Греции.

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