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Україна може отримати 100 танків Leopard 1A5 від Греції: за яких умов це можливо

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Україна може отримати 100 танків Leopard 1A5 від Греції: за яких умов це можливо

Leopard 1A5 / Фото ілюстративне / Фото: Вікіпедія

З пропозицією передати Україні 100 танків Leopard до Греції звернулася Німеччина.

Україна може отримати 100 танків Leopard 1A5 від Греції. Наразі вони перебувають в експлуатації.

Про це пише видання Flight.

Як зазначається, з пропозицією передати Україні 100 танків Leopard звернулася Німеччина. Натомість Греція може отримати модернізовану бронетехніку, а всі витрати з повного капітального ремонту техніки на грецьких підприємствах чи будь-де на вибір Греції візьме на себе Німеччина.

Крім того, за танки Leopard Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів. До того ж, їх також буде 100. Техніка буде обладнана тепловізорами та отримає додаткову броню.

Нагадаємо, що Путін на початку війни намагався вмовити Шольца визнати Крим російським.

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Дата публікації
Перегляди
485
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