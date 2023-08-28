Максимальна увага до наступальних дій: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський розповів, що саме обговорював на засіданні Ставки із Залужним, Сирським і Тарнавським.

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня провів засідання Ставки. Там обговорили ситуацію на фронті та потреби українських захисників.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Ставка. Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського. Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків", - зазначив він.

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Володимир Зеленський також повідомив, що обговорювали звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Він пообіцяв, що звіт стосовно ВЛК розглядатимуть на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, українські війська просуваються на південь від Роботиного у Запорізькій області – до наступного села Новопрокопівка.

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