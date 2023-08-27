В окупованому Бердянську сталася "бавовна" в загарбників

За попередньою інформацією, "бавовна" сталася на території одного з підприємств.
По обіді у неділю, 27 серпня, в окупованому росіянами Бердянську прогриміли вибухи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, який опублікував фото "прильотів".
За попередньою інформацією, "бавовна" сталася на території одного з підприємств, куди, за словами місцевих, напередодні окупанти завозили свою військову техніку.
Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже. Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили, як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", - йдеться у його повідомленні.
Офіційної інформації від українського командування немає.
Нагадаємо, Зеленський заінтригував заявою про "потужний вересень для України".
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