Знімальну групу телеканалу пограбували під час репортажу про серію пограбувань

У них забрали техніку під дулом пістолета.

У США пограбували знімальну групу телеканалу Univision Chicago, яка готувала репортаж про серію пограбувань у Чикаго.

Про це пише Chicago Tribune.

Іспанськомовна станція повідомила, що репортер і оператор знімали незадовго до 5-ї ранку понеділка, 28 серпня, в районі Вест-Таун. Невдовзі троє чоловіків у масках, розмахуючи вогнепальною зброєю, пограбували їх, забравши телекамеру та інші предмети.

"До них підійшли зі зброєю та пограбували. В основному це були особисті речі, і вони взяли з собою камеру", – розповів Луїс Годінес, віцепрезидент відділу новин Univision Chicago.

Сюжет так і не вийшов в ефір.

Поліція Чикаго повідомила, що 28-річний та 42-річний чоловіки перебували на вулиці, коли троє озброєних грабіжників під'їхали на сірому седані та чорному позашляховику. Після того, як вони забрали речі у преси, вони зникли на своїх машинах.

Поки що зловмисників не затримали.

Зі свого боку, президент місцевої профспілки Раза Сіддікі повідомив газеті Chicago Sun-Times, що деякі станції новин, що входять до профспілки, планують вжити додаткових заходів безпеки. Зокрема, вони хочуть найняти охорону деяким телевізійним групам.

Нагадаємо, жінка на дві години застрягла у морозильній камері. Стало відомо, чим усе закінчилося.

Читайте також: