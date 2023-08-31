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Жінка на дві години застрягла у морозильній камері: чим усе закінчилося

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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Жінка на дві години застрягла у морозильній камері: чим усе закінчилося

Морозильна камера / Фото: Getty Images

Кнопка відчинення дверей не спрацювала.

У Лондоні працівниця ресторану застрягла у морозильній камері.

Про це пише ladbible.com.

Одягнена в джинси та футболку, вона застрягла там на дві з половиною години, за температури -18°C.

Незабаром їй стало зле. Жінка виявила, що дихати їй стало складніше, а ніг вона вже не відчувала. Співробітниця також намагалася зламати картонну коробку з шоколадними круасанами, сподіваючись використати її як кришку для вентилятора, який подавав холодне повітря. Втім, через те, що руки надто замерзли, їй не вдалося цього зробити.

Зрештою, через декілька годин її знайшов колега. Жінка потрапила до лікарні з переохолодженням.

Представники компанії визнали себе винними у вчиненні злочину, що суперечить закону про охорону здоров'я та безпеку на роботі, у Вестмінстерському магістратському суді.

Як виявилося, за останні 19 місяців було декілька проблем, пов’язаних з несправними або замороженими кнопками натискання.

Ресторан оштрафували на 800 000 фунтів стерлінгів (понад 100 тисяч доларів США).

Нагадаємо, пасажир застряг у порожньому аеропорту за 40-градусної спеки. Його літак прибув не до того місця призначення.

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Дата публікації
Перегляди
506
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