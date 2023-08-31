Блакитний Місяць: що це за природнє явище

Блакитний місяць - це термін, який використовується для опису явища, коли в календарному місяці відбуваються дві повні.

Тобто, коли в одному місяці відбувається дві повні замість звичайної однієї.

Це явище виникає через те, що період обертання Місяця навколо Землі триває приблизно 29.5 днів. Таким чином, в середньому місяць має одну повню, а іноді в календарному місяці може відбутися дві повні.

Термін "блакитний місяць" виник в народних віруваннях і використовується для позначення рідкісної події.

Важливо зауважити, що "блакитний місяць" не вказує на колір Місяця. Це просто астрономічна фаза, що означає два повні в одному календарному місяці.

У 2023 році блакитний Місяць відбудеться 31 серпня.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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