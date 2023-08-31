Голубая Луна: что это за природное явление

Голубая Луна – это термин, используемый для описания явления, когда в календарном месяце происходят два полнолуния.

То есть, когда в одном месяце происходит два полнолуния вместо обычной одной.

Это явление возникает из-за того, что период обращения Луны вокруг Земли длится примерно 29.5 дней. Таким образом, в среднем месяц имеет одно полнолуние, а иногда в календарном месяце может произойти два полнолуния.

Термин "голубая луна" возник в народных верованиях и используется для обозначения редкого события.

Важно заметить, что "голубая луна" не указывает на цвет Луны. Это просто астрономическая фаза, обозначающая два полнолуния в одном календарном месяце.

В 2023 году голубая Луна состоится 31 августа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.