Британский министр обороны Бен Уоллес уходит в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа подал заявление об отставке. Он находился в кресле главы Минобороны четыре года.

Об этом он лаконично сообщил в своем Twitter.

"Это все, уважаемые! Было честью служить этой великой нации", – написал Уоллес.

Уоллес также написал письмо премьер-министру Риши Сунаку. Он высоко оценил вооруженные силы и разведку, с которыми он работал с 2016 года, а также реакцию правительства на войну Кремля против Украины.

"Министерство обороны вернулось на путь, чтобы снова стать мировым классом с людьми мирового класса. Соединенное Королевство уважают во всем мире за наши вооруженные силы, и это уважение только возросло после войны в Украине", — написал он.

Между тем издание Sky news пишет, что премьер-министр Риши Сунак сегодня назначит нового главу Министерства обороны. Главным претендентом называют нынешнего министра энергетической безопасности Гранта Шеппса.

Напомним, Уоллес еще месяц назад заявил о намерениях уйти с должности: "Я пришел в политику в шотландский парламент в 1999-м. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати.

Издание Politico назвало кандидатов в должность. В частности, в список попали Джеймс Гиппи, являющийся вторым по значимости политиком в Министерстве обороны, а также лидер палаты общин Пенни Мордаунт.

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