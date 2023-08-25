Шольц выступил против запрета русской культуры

Канцлер считает, что у РФ есть много не согласных с политикой власти.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что русская культура является частью общей европейской истории, поэтому ее нельзя запрещать.

Такое мнение он высказал сегодня на встрече с жителями Мюнхена, сообщает издание Handelsblatt.

Во время мероприятия украинка спросила Шольца, поддерживает ли он запрет на выступления российских исполнителей в Германии. Канцлер ответил отрицательно.

"Русская культура является частью нашей общей европейской истории. Это не должно быть просто запрещено", – говорит политик.

По словам немецкого канцлера, артисты, поддержавшие курс Кремля – и без этого вряд ли получат приглашение выступить в Германии. Вместе с тем, отмечает Шольц, среди россиян якобы много тех, кто не согласен с политикой действующей власти.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что Запад не намерен сбрасывать режим Путина. По мнению канцлера, сам российский президент-диктатор очень боится, что у Запада именно такой план.

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