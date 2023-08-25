Правительство уволило главу ГСЧС

В пятницу, 25 августа, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Сергея Крука с должности главы ГСЧС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности Председателя ГСЧС", — говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей главы ГСЧС возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука. По словам руководителя МВД, ГСЧС работает в штатном режиме.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", — добавил Клименко.

Проверки в ГСЧС

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что в ГСЧС готовятся кадровые изменения. Он отмечал, сохранит ли должность Сергей Крук, покажут результаты проверки.

Государственное бюро расследований 3 августа сообщило о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых руководство МВД погибло в авиакатастрофе 18 января 2023 года. Подозреваемым в нарушении безопасности полетов и служебной халатности грозит до 10 лет заключения.

Впоследствии в ГСЧС отреагировали на подозрения должностным лицам. В частности, заявили, что предоставили все необходимые материалы для расследования причин авиакатастрофы сразу после создания правительственной комиссии 20 января 2023 года.

Уже 4 августа суд избрал меру пресечения всем подозреваемым по делу. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Начальник службы безопасности полетов посадил круглосуточное пребывание под домашним арестом.

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