Уряд звільнив очільника ДСНС

У п'ятницю, 25 серпня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади очільника ДСНС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука. За словами керівника МВС, ДСНС працює в штатному режимі.

"Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення", - додав Клименко.

Перевірки в ДСНС

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що у ДСНС готуються кадрові зміни. Він наголошував, чи збереже посаду Сергій Крук, покажуть результати перевірки.

Державне бюро розслідувань 3 серпня повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, через дії яких керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі 18 січня 2023 року. Підозрюваним у порушенні безпеки польотів та службовій недбалості загрожує до 10 років ув'язнення.

Згодом у ДСНС відреагували на підозри посадовцям. Зокрема, там заявили, що надали усі необхідні матеріали для розслідування причин авіакатастрофи одразу після створення урядової комісії 20 січня 2023 року.

Вже 4 серпня суд обрав запобіжний захід усім підозрюваним у справі. Чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Начальника служби безпеки польотів посадили цілодобове перебування під домашнім арештом.

Читайте також: