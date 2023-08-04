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Будуть зміни: МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС - Клименко

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Будуть зміни: МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС - Клименко

Очільник МВС Ігор Клименко анонсував зміну кадрів у ДСНС / Фото: УНІАН

Міністр внутрішніх справ анонсував кадрові зміни у ДСНС.

Міністерство внутрішніх справ України найближчим часом опублікує результати внутрішніх перевірок у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у телеграм-каналі 4 серпня.

"Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни", - написав Клименко.

Зазначимо, Печерський райсуд Києва 4 серпня обрав запобіжні заходи усім п’ятьом посадовцям ДСНС України у справі про авіакатастрофу, в якій загинуло керівництво МВС та супроводжувальні особи. Четверо підозрюваних перебуватимуть у СІЗО, ще один – під домашнім арештом.

Нагадаємо, в катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня 2023 року загинув голова МВС Денис Монастирський та інше керівництво відомства. Внаслідок падіння гелікоптера поблизу дитсадка загинули четверо жінок та малолітня дитина. Ще 31 людина зазнала поранень, серед яких 13 дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Це жах! Переговори пілотів перед катастрофою, в якій загинули Монастирський і Єнін. Дивись до кінця"

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Дата публікації
Перегляди
24
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