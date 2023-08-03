Загибель керівників МВС в авіакатастрофі: оголошені підозри та причина аварії

Підозрюваним у порушенні безпеки польотів та службовій недбалості загрожує до 10 років ув'язнення.

ДБР повідомило про підозру посадовцям ДСНС України, через дії яких керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі 18 січня 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбах Держбюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

Так, працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС. Ці посадовці порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво МВС України, і який зазнав катастрофи 18 січня у Броварах.

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"Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей", – зазначили в ДБР.

Там уточили, що йдеться про підозри у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду.

Так, про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області. Йому повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Санкція статей передбачає до 10 років ув’язнення.

ДБР оголосило підозри у справі про авіакатастрофу з керівництвом МВС / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР оголосило підозри у справі про авіакатастрофу з керівництвом МВС / Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР оголосило підозри у справі про авіакатастрофу з керівництвом МВС / Фото: Державне бюро розслідувань

Слідчі відновили похвилинно день авіакатастрофи

Слідчі ДБР відновили похвилинно день катастрофи гелікоптера, а також розшифрували "чорні скриньки".

Так, у січні у керівництва МВС був запланований візит до Харківської та Дніпропетровської областей. Для перевезення делегації посадовці ДСНС залучили гелікоптер, який чергував для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області, попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог закону. Гелікоптер не мав дозволів на виконання інших видів польотів.

Коли командир екіпажу готувався до польоту, йому не повідомили метеорологічні дані по всьому запланованому маршруту, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами. Екіпаж гелікоптера не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

У ДБР зазначили, що оден з відповідальних за безпеку польотів посадовців не скасував і не переніс виліт на пізніше.

Момент самої катастрофи

"Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею", – описали перебіг подій у ДБР.

Під час падіння авіасудно пошкодило дитсадок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Окрім керівництва МВС, внаслідок падіння гелікоптера загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до дитсадка. Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримала 31 людина, серед яких 13 дітей.

Нагадаємо, раніше слідчі розглядали кілька версій катастрофи гелікоптера з керівництвом МВС: порушення правил польоту; технічна несправність судна; умисні дії щодо знищення транспортного засобу (диверсія).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Тоді загинуло керівництво МВС! Причина катастрофи гелікоптера у Броварах"

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