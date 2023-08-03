Мережу насмішило відео, як чоловік знепритомнів під час пологів дружини

Новоспечена мама поділилася моментом, коли її чоловік знепритомнів під час пологів.

У своєму TikTok Корієн Джонсон розмістила відповідний 11-секундний ролик, який переглянули вже понад 12,7 млн разів.

Кадри починаються з того, що поки медсестра доглядає породіллю в ліжку, її коханий лежить на підлозі у позі ембріона. Йому на допомогу кинулася інша працівниця пологового.

Потім жінка показала фото, де згодом він сидить та п'є якусь рідину. Поруч із татусем є трохи їжі, але він досі перебуває на підлозі. На останньому кадрі її чоловік лежить на дивані, накритий ковдрою, та відпочиває.

У повідомленні на екрані йдеться, що сказав їй чоловік перед тим, як вирушити до лікарні: "Я нізащо не зомлію, поки ти народжуєш, крихітко".

У відповідь, Корієн підписала кліп: "Він старався щосили".

Глядачі визнали всю ситуацію смішною, а також поділилися своїм подібним досвідом.

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