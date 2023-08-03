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Мережу насмішило відео, як чоловік знепритомнів під час пологів дружини

Мережу насмішило відео, як чоловік знепритомнів під час пологів дружини

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
3011
Час на прочитання
2 хв
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Мережу насмішило відео, як чоловік знепритомнів під час пологів дружини

Чоловік знепритомнів на пологах / Фото: скриншот з відео

За словами жінки, коханий "старався щосили".

Новоспечена мама поділилася моментом, коли її чоловік знепритомнів під час пологів.

У своєму TikTok Корієн Джонсон розмістила відповідний 11-секундний ролик, який переглянули вже понад 12,7 млн разів.

Кадри починаються з того, що поки медсестра доглядає породіллю в ліжку, її коханий лежить на підлозі у позі ембріона. Йому на допомогу кинулася інша працівниця пологового.

Потім жінка показала фото, де згодом він сидить та п'є якусь рідину. Поруч із татусем є трохи їжі, але він досі перебуває на підлозі. На останньому кадрі її чоловік лежить на дивані, накритий ковдрою, та відпочиває.

@coriannejohnson22

He tried his best!

♬ origineel geluid - Tik Toker

У повідомленні на екрані йдеться, що сказав їй чоловік перед тим, як вирушити до лікарні: "Я нізащо не зомлію, поки ти народжуєш, крихітко".

У відповідь, Корієн підписала кліп: "Він старався щосили".

Глядачі визнали всю ситуацію смішною, а також поділилися своїм подібним досвідом.

  • Мій чоловік теж знепритомнів… двічі! І його вирвало ще до того, як мені зробили екстрений кесарів розтин
  • Мій знепритомнів, коли побачив, що голка з епідуральою анестезією увійшла у мій хребет
  • Мій чоловік знепритомнів, коли я отримала епідуральну анестезію. Мої родичі сказали нам, що вони про всяк випадок куплять йому шолом, якщо у нас буде ще одна дитина

Нагадаємо, чоловіка вкусила за голову змія, яка причаїлася на дверях. Його реакція насмішила Мережу.

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Дата публікації
Перегляди
3011
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