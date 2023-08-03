Неподалік окупованого Бердянська сталися вибухи

Деталі "бавовни" невідомі.
У четвер, 3 серпня, вибухи сталися між Приморськом та Азовським, що розташовані неподалік тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.
Про це повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.
"Спекотне літо для окупантів Азовського узбережжя у розпалі. Мешканці повідомляють про вибухи між Приморськом та Азовським неподалік Бердянська", - йдеться у повідомленні.
Деталей "бавовни" міський голова не розповів.
Як повідомлялося, 1 серпня в окупованому Криму пролунали сильні вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи було чути в районі колишнього селища в Балаклавському районі міста Севастополя Сахарна Головка. Там розташована ТЕЦ та за даними ЗМІ, чотири склади зброї, військової техніки та боєприпасів окупаційної армії.
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