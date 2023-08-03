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Неподалік окупованого Бердянська сталися вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Неподалік окупованого Бердянська сталися вибухи

На тимчасово окупованій території Запорізької області сталися вибухи 3 серпня. / Фото: Associated Press

Деталі "бавовни" невідомі.

У четвер, 3 серпня, вибухи сталися між Приморськом та Азовським, що розташовані неподалік тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. 

Про це повідомив легітимний мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Спекотне літо для окупантів Азовського узбережжя у розпалі. Мешканці повідомляють про вибухи між Приморськом та Азовським неподалік Бердянська", - йдеться у повідомленні. 

Деталей "бавовни" міський голова не розповів. 

Неподалік Бердянська сталися вибухи. / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова
Неподалік Бердянська сталися вибухи. / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Як повідомлялося, 1 серпня в окупованому Криму пролунали сильні вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи було чути в районі колишнього селища в Балаклавському районі міста Севастополя Сахарна Головка. Там розташована ТЕЦ та за даними ЗМІ, чотири склади зброї, військової техніки та боєприпасів окупаційної армії. 

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Дата публікації
Перегляди
445
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