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Анна Трінчер гарячими фото топлес привітала себе з 22-річчям

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
859
Час на прочитання
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Анна Трінчер гарячими фото топлес привітала себе з 22-річчям

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка показала, де зустрічає день народження.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер сьогодні, 3 серпня, святкує день народження.

Артистці виповнюється 22 роки. З цієї нагоди виконавиця на сторінці в Instagram розмістила пікантні кадри з нещодавньої фотосесії. На фотографіях Трінчер постає у комбінації з блискучої накидки, яку одягла на оголене тіло. Бюст Анна прикрила руками:

"Нехай кожен рік в мене буде найщасливішим. Дякую усім за привітання! Так приємно!" – написала під фото зіркова іменинниця.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Також у сторіз свого фотоблогу Трінчер поділилася, що перебуває в Італії. Там артистка, до речі, встигла відзняти коротке відео до своєї нової композиції прем'єру якої пообіцяла вже сьогодні, у свій день народження.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер показала шрами, які у неї залишилися після збільшення грудей. Виконавиця поділилася, чи жалкує про те, що наважилася на хірургічне втручання.

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Дата публікації
Перегляди
859
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