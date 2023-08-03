На одному з напрямків нацгвардійці просунулися на 650 метрів

Підрозділи однієї з бригад Національної гвардії просунулися на 650 метрів в глиб оборони ворога. Українські воїни закріпилися на зайнятому рубежі.

Про це повідомили повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії просунулися на близько 650 метрів в глиб оборони противника, на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Маріїнському та Бердянському напрямках визначені сили та засоби Нацгвардії утримують рубежі оборони. На Куп'янському напрямку підрозділи спеціального призначення продовжують ведення аеророзвідки.

Як повідомлялося, видання The New York Times пише, що окупанти відступають на півдні під тиском ЗСУ. Протягом минулого тижня українські оборонці активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні. Ймовірно, атаки спрямовані на тимчасово окуповані міста Запорізької області: Мелітополь та Бердянськ.

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