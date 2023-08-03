На одном из направлений нацгвардейцы продвинулись на 650 метров

Подразделения одной из бригад Национальной гвардии продвинулись на 650 метров в глубь обороны противника. Украинские воины закрепились на занятом рубеже.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись около 650 метров в глубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже на Мелитопольском направлении", — говорится в сообщении.

Кроме того, на Мариинском и Бердянском направлениях определенные силы и средства Нацгвардии удерживают границы обороны. В Купянском направлении подразделения специального назначения продолжают ведение аэроразведки.

Как сообщалось, издание The New York Times пишет, что кафиры отступают на юге под давлением ВСУ. На прошлой неделе украинские защитники активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге. Вероятно, атаки направлены на временно оккупированные города Запорожской области: Мелитополь и Бердянск.

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