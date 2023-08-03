Подумали, что "ядерный гриб": россияне испугались необычного облака (фото)

Необычное облако было зафиксировано вчера, 2 августа, вечером.
Жителей Казани и Липецкой области РФ испугало облако в виде ядерного гриба.
Об этом пишут российские пропагандисты, публикуя соответствующие кадры.
Необычное облако было зафиксировано вчера, 2 августа, вечером. Жители Казани увидели над городом "ядерный гриб" и начали активно распространять в Сети, испуганно спрашивая, что произошло.
Но впоследствии выяснилось, что это вид кучево-дождевого облака, по-научному — "гриб-наковальня".
Начальник местного гидрометцентра рассказали пропагандистскому изданию, что это обычное купово-дождевое облако, особенность в том, что здесь оно оказалось не в составе атмосферного фронта, а отдельно. По его словам, такое бывает редко.
Напомним, в The Telegraph уверены, что Путин не применит ядерное оружие.
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