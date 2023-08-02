Почему Путин не применит ядерное оружие — The Telegraph

Хотя Владимир Путин обычно воздерживается от прямых ядерных угроз, его приспешники действуют менее изощренно. Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза, с февраля прошлого года почти шестьдесят раз угрожал Украине и ее западным сторонникам ядерным оружием.

Об этом пишет The Telegraph.

В свои 57 лет Медведев играет немаловажную роль в российских стратегических коммуникациях, сосредоточенных на ядерной пропаганде. Его работа состоит в том, чтобы сказать то, что не может сказать Путин; напомнить миру, кто имеет самый большой ядерный арсенал в мире, и где он может быть использован. Проблема в том, что сейчас его никто не воспринимает всерьез. "Красная линия" за "красной линией" пересекается по Западу без всякой реакции. Ядерный шантаж перестал работать.

Фактически он превратился в полуполезный индикатор состояния России. Обычно угрозы Медведева следуют за российскими военными неудачами и звучат в духе "если мы вот-вот проигрываем войну, то у нас есть красная кнопка, которую мы можем нажать". Конечно, в минувшие выходные, когда контрнаступление набирало силу, Медведев выступил в своем телеграмм-канале в роли "предсказателя апокалипсиса", назвав российскую армию единственной силой, которая не дает "разгореться глобальному ядерному пожару".

В первые дни полномасштабного вторжения Запад отнесся к этому серьезно: означает ли помощь Украине риск ядерной войны? Но не требовалось много воображения, чтобы увидеть альтернативный ужас: если Киев упадет, то следующими на очереди будут страны Балтии, и мы все равно окажемся под угрозой ядерной войны. Удобрение агрессора может быть наиболее провокационным действием из всех возможных.

Запад нашел в себе мужество и столкнулся с Россией лицом к лицу. Что же произошло? Западное оружие вылилось на поле боя; Украина надеется вступить в НАТО, когда война закончится и единственным изменением в российской ядерной политике стала якобы передача тактических ядерных боеголовок в Беларусь.

Но Россия уже имеет возможность нанести ядерный удар где угодно, где она действительно этого захочет, поэтому не было никакой военной логики в перебазировании ракет в Беларусь. Значение было чисто психологическим: Москва пытается убедить Запад, что дальнейшая военная и финансовая поддержка Украины приведет к эскалации и увеличит угрозу украинской территории из-за запусков ракет, в том числе с ядерными боеголовками. "Ядерное оружие уже применялось — мы знаем, кем и где — а это значит, что никаких табу нет!", — заявил Медведев в июле.

Но тот факт, что Москва решила возложить "ядерный аргумент" на стол, свидетельствует лишь о том, что ее обычная армия была продемонстрирована, и у Путина нет других способов усилить давление на Украину и ее союзников.

Стесняясь угрожать напрямую, он поручает эту работу Медведеву, который, похоже, делает это не очень хорошо — его ядерные заявления редко попадают в западные заголовки. Сейчас он вызывает больше насмешек, чем страха. Так же, как регулярные угрозы Северной Кореи напасть на Америку теперь воспринимаются как часть безумной повседневной лексики.

Украинские чиновники игнорируют его, за исключением того, что рекомендуют ему пить меньше водки перед тем, как открывать Telegram.

Попытка Путина завоевать Украину оказалась величайшей катастрофой его президентства. Он не может одержать военную победу. Он знает, что Украина не сдастся в переговорах. И он знает, что ядерная война станет концом его режима и его жизни. Как показала эта война, Путин готов пожертвовать кем-либо, но не собой.

Напомним, Медведев получил очередной отпор от наших партнеров. США будут рассматривать использование РФ ядерного оружия на территории Украины как нападение на блок НАТО. Такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в своем твиттере.

"Время протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", — подчеркнул Грэм.

Напомним, путинский муртад Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Мол, Россия будет вынуждена это сделать в случае успеха контрнаступления ВСУ. Кроме того, он цинично призвал мир молиться на российских солдат, которые якобы "не дают вспыхнуть мировому ядерному пожару".

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