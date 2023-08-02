Чому Путін не застосує ядерну зброю — The Telegraph

Хоча Володимир Путін зазвичай утримується від прямих ядерних погроз, його поплічники діють менш витончено. Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки, з лютого минулого року майже шістдесят разів погрожував Україні та її західним прихильникам ядерною зброєю.

Про це пише The Telegraph.

У свої 57 років Медведєв відіграє важливу роль у російських стратегічних комунікаціях, зосереджених на ядерній пропаганді. Його робота полягає в тому, щоб сказати те, що не може сказати Путін; нагадати світові, хто має найбільший ядерний арсенал у світі, і де він може бути використаний. Проблема в тому, що зараз його ніхто не сприймає всерйоз. “Червона лінія” за “червоною лінією” перетинається Заходом без жодної реакції. Ядерний шантаж перестав працювати.

Фактично, він перетворився на напівкорисний індикатор стану Росії. Зазвичай погрози Медведєва слідують за російськими військовими невдачами і звучать у дусі “якщо ми ось-ось програємо війну, то у нас є червона кнопка, яку ми можемо натиснути”. Звісно, минулих вихідних, коли контрнаступ набирав сили, Медведєв виступив у своєму телеграм-каналі в ролі “провісника апокаліпсису”, назвавши російську армію єдиною силою, яка не дає “розгорітися глобальній ядерній пожежі”.

У перші дні повномасштабного вторгнення Захід поставився до цього серйозно: чи означатиме допомога Україні ризик ядерної війни? Але не потрібно було багато уяви, щоб побачити альтернативний жах: якщо Київ впаде, то наступними на черзі будуть країни Балтії, і ми все одно опинимося під загрозою ядерної війни. Задобрювання агресора може бути найбільш провокативною дією з усіх можливих.

Захід знайшов у собі мужність і зіткнувся з Росією обличчям до обличчя. І що ж сталося? Західна зброя вилилася на поле бою; Україна сподівається вступити до НАТО, коли війна закінчиться і єдиною зміною в російській ядерній політиці стала нібито передача тактичних ядерних боєголовок до Білорусі.

Але Росія вже має можливість завдати ядерного удару будь-де, де вона дійсно цього захоче, тому не було ніякої військової логіки в перебазуванні ракет до Білорусі. Значення було суто психологічним: Москва намагається переконати Захід, що подальша військова та фінансова підтримка України призведе до ескалації та збільшить загрозу для української території через запуски ракет, у тому числі з ядерними боєголовками. “Ядерна зброя вже застосовувалася — ми знаємо, ким і де — а це означає, що ніяких табу немає!”, — заявив Медведєв у липні.

Але той факт, що Москва вирішила покласти “ядерний аргумент” на стіл, свідчить лише про те, що її звичайна армія була продемонстрована, і Путін наразі не має інших способів посилити тиск на Україну та її союзників.

Соромлячись погрожувати безпосередньо, він доручає цю роботу Медведєву, який, схоже, робить це не дуже добре — його ядерні заяви рідко потрапляють у західні заголовки. Зараз він викликає більше насмішок, ніж страху. Так само, як регулярні погрози Північної Кореї напасти на Америку тепер сприймаються як частина божевільної повсякденної лексики.

Українські чиновники, тим часом, ігнорують його, за винятком того, що рекомендують йому пити менше горілки перед тим, як відкривати Telegram.

Спроба Путіна завоювати Україну виявилася найбільшою катастрофою його президентства. Він не може здобути військову перемогу. Він знає, що Україна не здасться в переговорах. І він знає, що ядерна війна стане кінцем його режиму і його життя. Як показала ця війна, Путін готовий пожертвувати будь-ким, але не собою.

Нагадаємо, Медведєв отримав чергову відсіч від наших партнерів. Так, США розглядатимуть використання РФ ядерної зброї на території України як напад на блок НАТО. Таку заяву зробив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем у своєму твітері.

"Час протверезіти, усвідомити, що ваше варварське вторгнення до України не працює, вийти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті", – наголосив Грем.

Нагадаємо, путінський посіпака Дмитро Медведєв вчергове пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Мовляв, Росія буде змушена це зробити в разі успіху контрнаступу ЗСУ. Крім того, він цинічно закликав світ молитися на російських солдатів, які буцімто "не дають спалахнути світовій ядерній пожежі".

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