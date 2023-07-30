Медведєв вирішив налякати світ успіхом українського контрнаступу

Поплічник Путіна цинічно закликав усе людство молитися на російських солдатів, які, буцімто, “не дають спалахнути світовій ядерній пожежі”.

Успішний український контрнаступ змусить Росію вдатися до ядерної зброї.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму дописі в соцмережах.

Поплічнику Путіна примарилося, що російські окупанти, які ведуть агресивну війну в Україні, “запобігають світовому конфлікту”.

“Уявіть собі, що якщо (...) наступ за підтримки НАТО буде успішним, і вони відірвуть частину нашої території, ми будемо зобов’язані застосувати ядерну зброю, згідно з правилами указу президента Росії. Іншого варіанту просто немає”, - вкотре налякав світ ядерним дрючком колишній ерзац-президент Росії.

При цьому він цинічно закликав світ молитися на російських солдатів, які, буцімто, “не дають спалахнути світовій ядерній пожежі”.

Нагадаємо, раніше CNN із посиланням на розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) повідомило, що Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

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