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Чомусь повторив 59-й раз: експерти назвали мету ядерних погроз Медведєва

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Чомусь повторив 59-й раз: експерти назвали мету ядерних погроз Медведєва

Колаж. Медведєв пригрозив Україні ядерною зброєю вже 59 раз поспіль.

За словами експерта, Медведєв погрожує Україні через те, що хоче відмитись від статуса ліберала.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв днями в 59-й раз від початку повномасштабного вторгнення погрожував Україні ядерним ударом. Як відомо, цього разу він заявив, що "необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південноукраїнській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися". Цю заяву він зробив через те, що Україна начебто намагалась атакувати ракетами АЕС в Росії.

Що саме спонукає Медведєва кожного місяця лякати Україну радіаційним забрудненням – про це в коментарі розповіли військовий експерт Олександр Коваленко та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Кожного місяця Медведєв робить кілька "ядерних" заяв. Він – рупор російського ядерного апокаліпсісу, це є його задачею. Але те, що він каже – це не думки Путіна, - каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. - Від 3 до 7 разів на місяць Медведев повинен щось таке видати. Різні пропагандисти мають різні методички, наративи, які вони повинні ретранслювати. Один каже, що в Росії найкраща в світі зброя. Наприклад, Дмитро Рогозін. Тобто у кожного – своя сфера відповідальності. Для Медведєва – це сфера ядерного апокаліпсісу. Така роль йому відведена".

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов не виключає, що "ядерні " заяви Медведєва можуть бути наслідком вживання алкоголю.

"Мені здається, що він робить такі заяви після впливу оковитої, бо інших факторів немає. Щодо низки заяв Медведєва, то, гадаю, що він в такий спосіб намагається бути своїм, йому треба відмитись від свого попереднього статусу. Він був затятим лібералом, а зараз для Росії це не на часі. Навіть небезпечно. Я не думаю, що ці погрози можуть трансформуватись в якісь реальні кроки. Ця риторика для того, щоб всі почули, що Медведєв трансформувався ", - каже Владислав Селезньов.
Обидва експерти при цьому поділяють думку, що звинувачення Росії в тому, що Україна начебто намагалась атакувати АЕС в РФ є черговою акцією дискредитації. 

Ядерні погрози з боку Росії: що відомо

Медведєв з Путіним погрожують Україні ядерними ударами різних форматів вже протягом тривалого часу.

Від початку повномасштабного вторгнення з боку окупантів такі натяки лунали неодноразово. Крім того, російський диктатор Путін на початку червня під час зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком запевнював, що процес розміщення ядерної зброї в Білорусі "йде за планом".

Своєю чергою, Дмитро Медведєв значно обігнав Путіна за кількість ядерних погроз. До них Медведєв вдається значно частіше. Наприклад, нещодавно він звинуватив і президента США Байдена в тому, що той, начебто, спровокував "ядерний Армагеддон".

В той же час президент України Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв’ю висловив журналістам свою думку про те, що Путін не вдасться до використання ядерної зброї.   

Раніше повідомлялось, що у Міноборони Польщі зробили заяву щодо застосування Росією ядерної зброї.

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Дата публікації
Перегляди
874
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