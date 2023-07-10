Чомусь повторив 59-й раз: експерти назвали мету ядерних погроз Медведєва

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв днями в 59-й раз від початку повномасштабного вторгнення погрожував Україні ядерним ударом. Як відомо, цього разу він заявив, що "необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південноукраїнській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися". Цю заяву він зробив через те, що Україна начебто намагалась атакувати ракетами АЕС в Росії.

Що саме спонукає Медведєва кожного місяця лякати Україну радіаційним забрудненням – про це в коментарі розповіли військовий експерт Олександр Коваленко та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Кожного місяця Медведєв робить кілька "ядерних" заяв. Він – рупор російського ядерного апокаліпсісу, це є його задачею. Але те, що він каже – це не думки Путіна, - каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. - Від 3 до 7 разів на місяць Медведев повинен щось таке видати. Різні пропагандисти мають різні методички, наративи, які вони повинні ретранслювати. Один каже, що в Росії найкраща в світі зброя. Наприклад, Дмитро Рогозін. Тобто у кожного – своя сфера відповідальності. Для Медведєва – це сфера ядерного апокаліпсісу. Така роль йому відведена".

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов не виключає, що "ядерні " заяви Медведєва можуть бути наслідком вживання алкоголю.

"Мені здається, що він робить такі заяви після впливу оковитої, бо інших факторів немає. Щодо низки заяв Медведєва, то, гадаю, що він в такий спосіб намагається бути своїм, йому треба відмитись від свого попереднього статусу. Він був затятим лібералом, а зараз для Росії це не на часі. Навіть небезпечно. Я не думаю, що ці погрози можуть трансформуватись в якісь реальні кроки. Ця риторика для того, щоб всі почули, що Медведєв трансформувався ", - каже Владислав Селезньов.

Обидва експерти при цьому поділяють думку, що звинувачення Росії в тому, що Україна начебто намагалась атакувати АЕС в РФ є черговою акцією дискредитації.

Ядерні погрози з боку Росії: що відомо

Медведєв з Путіним погрожують Україні ядерними ударами різних форматів вже протягом тривалого часу.

Від початку повномасштабного вторгнення з боку окупантів такі натяки лунали неодноразово. Крім того, російський диктатор Путін на початку червня під час зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком запевнював, що процес розміщення ядерної зброї в Білорусі "йде за планом".

Своєю чергою, Дмитро Медведєв значно обігнав Путіна за кількість ядерних погроз. До них Медведєв вдається значно частіше. Наприклад, нещодавно він звинуватив і президента США Байдена в тому, що той, начебто, спровокував "ядерний Армагеддон".

В той же час президент України Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв’ю висловив журналістам свою думку про те, що Путін не вдасться до використання ядерної зброї.

Раніше повідомлялось, що у Міноборони Польщі зробили заяву щодо застосування Росією ядерної зброї.

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