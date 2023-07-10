Відомий актор театру Філіп Віннер загинув на війні

Артист від початку повномасштабної війни захищав Україну від російських окупантів.

Український актор театру Філіп Віннер загинув на сході України, де захищав країну від російських військових.

Сумну звістку повідомили на сторінці у Facebook "ЧЕсного Театру", де грав артист. Акторові мало б 9 липня виповнитися 32 роки.

"Наш актор, Філіп Віннер назавжди в строю. Родина нашого театру збідніла. Від перших днів вторгнення Філіп захищав нашу землю в найгарячіших точках та продовжував жити театром, на його сторінці побачите вірші з окопів, він привіз театр з собою на війну. Його вбила росія. Не пробачимо. Щирі співчуття родині і друзям", - йдеться в повідомленні.

Філіп Віннер / Фото: instagram.com/philipwinner90

Зазначимо, Філіп Віннер ще на початку повномасштабної війни вступив в лави ЗСУ та став на захист України від російських окупантів. Від грудня 2022 року захисник служив на передових позиціях Донецької області. Актор відомий тим, що під час служби записував емоційні відео, на яких читав поезію українських поетів.

Нагадаємо, раніше інтерв'юрка Раміна Есхакзай шокувала, що потрапила під обстріл на сході України. Журналістка розповідала, як ховалася в окопі поруч з тілами окупантів.

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