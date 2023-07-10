Известный актер театра Филипп Виннер погиб на войне

Артист с начала полномасштабной войны защищал Украину от российских окупантов.

Украинский актер театра Филипп Виннер погиб на востоке Украины, где защищал страну от российских военных.

Печальное известие сообщили на странице Facebook "ЧЕсного Театру", где играл артист. Актеру должно было 9 июля исполниться 32 года.

"Наш актер, Филипп Виннер навсегда в строю. Семья нашего театра обеднела. С первых дней вторжения Филипп защищал нашу землю в самых горячих точках и продолжал жить театром, на его странице увидите стихи из окопов, он привез театр с собой на войну. Его убила россия. Не простим. Искренние соболезнования семье и друзьям", — говорится в сообщении.

Филипп Виннер / Фото: instagram.com/philipwinner90

Отметим, что Филипп Винер еще в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов. С декабря 2022 года защитник служил на передовых позициях Донецкой области. Актер известен тем, что во время службы записывал эмоциональные видео, где читал поэзию украинских поэтов.

Напомним, ранее интервьюр Рамина Эсхакзай шокировала, что попала под обстрел на востоке Украины. Журналистка рассказывала, как пряталась в окопе рядом с телами оккупантов.

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