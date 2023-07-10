Скільки українців підтримує приєднання України до ЄС: оприлюдненно опитування

Переважна більшість українців підтримує вступ України до Європейського Союзу. Загалом, згідно з соцопитуванням, понад 80% громадян наших громадян виступають за приєднання.

Відповідні результати оприлюднила соціологічна група “Рейтинг”.

Як зазначається, опитування проходило від 4 до 10 липня серед українців, які перебувають на території нашої держави та за кордоном.

"Підтримка вступу до ЄС серед тих, хто проживає на сьогодні в Україні, становить 85%, серед тих, хто перебуває у Європі, - 83%. Проти вступу до ЄС: в Україні - 4%, у Європі - 8%", - йдеться в повідомленні “Рейтинга”.

Водночас у лютому підтримка вступу до ЄС була 87%. Рівень підтримки в усіх макрорегіонах України - вище 80%.

В опитуванні взяли участь люди віком від 18 років, які проживають в усіх областях, окрім тимчасово окупованих Росією та місць, де відсутній мобільний зв’язок. Загалом було опитано 200 респондентів.

Нагадаємо, що президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що він підтримує членство України в НАТО.

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