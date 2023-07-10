Почему-то повторил в 59-й раз: эксперты назвали цель ядерных угроз Медведева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на днях в 59-й раз с начала полномасштабного вторжения угрожал Украине ядерным ударом. Как известно, в этот раз он заявил, что "необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южноукраинской АЭС, Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Здесь уже нечего стесняться". Это заявление он сделал из-за того, что Украина якобы пыталась атаковать ракетами АЭС в России.

Что именно побуждает Медведева каждый месяц пугать Украину радиационным загрязнением – об этом в комментарии рассказали военный эксперт Александр Коваленко и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Каждый месяц Медведев делает несколько "ядерных" заявлений. Он — рупор российского ядерного апокалипсиса, это его задача. Но то, что он говорит — это не мнения Путина, — говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. — От 3 до 7 раз в месяц Медведев должен что-то такое выдать. Разные пропагандисты имеют разные методички, нарративы, которые они должны ретранслировать. Один говорит, что в России лучшее в мире оружие. Например, Дмитрий Рогозин. То есть у каждого — своя сфера ответственности. Для Медведева – это область ядерного апокалипсиса. Такая роль ему отведена".

В свою очередь, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не исключает, что "ядерные" заявления Медведева могут быть следствием употребления алкоголя.

"Мне кажется, что он делает такие заявления после влияния алкоголя, потому что других факторов нет. Что касается ряда заявлений Медведева, то, думаю, что он таким образом пытается быть своим, ему надо отмыться от своего предыдущего статуса. Он был ярым либералом, а сейчас для России это некстати. Даже опасно. Я не думаю, что эти угрозы могут трансформироваться в какие-то реальные шаги. Эта риторика для того, чтобы все услышали, что Медведев трансформировался", — говорит Владислав Селезнев.

Оба эксперта при этом разделяют мнение, что обвинение России в том, что Украина якобы пыталась атаковать АЭС в РФ, является очередной акцией дискредитации.

Ядерные угрозы России: что известно

Медведев с Путиным угрожают Украине ядерными ударами разных форматов уже долгое время.

С начала полномасштабного вторжения со стороны оккупантов такие намеки звучали неоднократно. Кроме того, российский диктатор Путин в начале июня во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко уверял, что процесс размещения ядерного оружия в Беларуси "идет по плану".

В свою очередь, Дмитрий Медведев значительно обогнал Путина за количество ядерных угроз. К ним Медведев прибегает гораздо чаще. К примеру, недавно он обвинил и президента США Байдена в том, что тот, якобы, спровоцировал "ядерный Армагеддон".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский в одном из последних интервью высказал журналистам свое мнение о том, что Путин не прибегнет к использованию ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Польши сделали заявление о применении Россией ядерного оружия.

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