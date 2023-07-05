В Генштабе рассказали, есть ли ядерные заряды на территории Беларуси

Пока маловероятно наличие российских ядерных зарядов на территории Беларуси. Ведь такое размещение – это сложный технологический процесс.

Об этом "Укринформу" заявил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

"Я не могу подтвердить эту информацию. Для хранения ядерных боеприпасов нужно сделать особые условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодняшний день наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно", — подчеркнул Громов.

По его словам, пока сложно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины.

"Не надо забывать, что это война с коварным противником, не соблюдающим международное право и готовым на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", — добавил Громов.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня заявил, что страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. Он заявил, что "есть ракеты и бомбы". Диктатор также утверждал, что это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

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