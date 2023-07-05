Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине – FT

Сдерживание Путина от ядерного удара является центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой.

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание сослалось на информацию от официальных лиц с Запада и Китая, сообщив, что "Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине".

Такое личное послание Си совершил во время своего официального визита в Москву в марте 2023 года.

Как рассказал старший советник правительства Китая, сдерживание Путина от применения ядерного оружия являлось центральным элементом кампании Пекина по восстановлению испорченных связей с Европой. Ведь из-за российского полномасштабного вторжения в Украину Москва и ее союзник Пекин оказались в ситуации противоречия с большей частью континента.

В статье указано, что китайский экс-чиновник тоже подтвердил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие.

Сообщается, что президент России остался разочарованным после того, как визит Си не принес его государству никаких ощутимых результатов.

Что известно о визите Си к Путину и ядерном оружии

Напомним, лидер Китая побывал в Москве и встретился с президентом РФ 20 марта. По оценкам экспертов, Путину тогда не удалось обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Пекином, на которое он надеялся. Си вернулся домой в явно доминирующей позиции и убежден, что ослабленная войной в Украине РФ будет вынуждена полагаться на Китай в сфере торговли, технологий и дипломатической поддержки.

Тогда же в марте СМИ информировали, что во время визита Си дал понять Путину, что применение ядерного оружия недопустимо. А глава евродипломатии Жозеп Боррель тогда сказал, что "этот визит уменьшает риск ядерной войны, и они (китайцы – ред.) дали это очень четко понять".

Однако не успел Си уехать из Москвы, как на камеры вышел скандальный заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев, начавший угрожать ядерным оружием еще и ракетными ударами по Бундестагу.

В то же время и сам Путин тогда заговорил о ядерном оружии, а именно о его размещении в Беларуси. Диктатор анонсировал завершение летом строительства в РБ хранилища для тактического ядерного оружия. Согласно июньским заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, ядерное оружие уже начало поступать.

После этого Китай на Совбезе ООН выступил категорически против размещения ядерного оружия за пределами суверенных границ. А в китайском МИД отмечали недопустимость развязывания ядерной войны.

Реальна ли угроза применения Россией ядерного оружия

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