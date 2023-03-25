Визит Си в Москву: китайский лидер предостерег Путина от применения ядерного оружия

Си представил Путину мирный план по окончании войны в Украине.

Во время визита в Москву китайский лидер дал понять российскому диктатору Путину, что применение ядерного оружия недопустимо. Европейские лидеры считают, что поездка лидера Китая "сделала мир более безопасным".

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, Си Цзиньпин во время визита в Москву не пересек "никаких красных линий".

"Этот визит уменьшает риск ядерной войны, и они дали это очень четко понять", – заявил Боррель.

Кроме того, Си также представил Путину мирный план по окончании войны в Украине, который предостерегает от применения ядерного оружия. Кроме того, Пекин, по мнению европейского политика, не собирается предоставлять какое-либо летальное оружие России.

Боррель отмечает, что лидер Китая хочет стать координатором по вопросу войны России против Украины, но никак не союзником Кремля.

Добавим, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и другие страны Запада являются гораздо более мощной силой, опирающейся на свои многочисленные альянсы.

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