Эрдоган поговорил с Путиным: что известно

Среди тем была Украина.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 марта по телефону поговорил с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Они обсуждали, в частности, и Украину.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
"Как стало известно, во время телефонного разговора лидеры обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу российско-украинской войны", — говорится в сообщении.
Также стороны обсуждали "зерновое соглашение". Кроме того, Эрдоган "поблагодарил Путина за его положительное отношение к продолжению черноморской инициативы".
"Эрдоган заявил, что Турция придает важное значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров", — передает СМИ.
Напомним, на днях Эрдоган сообщил о продлении соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, соглашение по "зерновой инициативе" продлено еще на 120 дней.
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