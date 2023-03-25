Трюдо: Канада и США – партнеры, на которых может рассчитывать Украина и мир

Во время войны с Россией Украина может рассчитывать на непреклонную поддержку Канады и США.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

“Канада продолжит твердо поддерживать Украину всем, что будет необходимо. Вместе Канада и США – партнеры, на которых может рассчитывать Украина и мир”, — сказал Трюдо перед тем, как предоставить слово для обращений в парламент президенту США Джо Байдену.

Он напомнил, что "украинский народ рассчитывает на нас".

"Мы должны стоять бок о бок с Украиной, предоставляя то, что нужно, сколько нужно", — подытожил глава правительства.

Напомним, что президент США Джо Байден в пятницу завершил свой двухдневный визит в Канаду.

Напомним, что Канада запретила ввоз российской стали и алюминия.

Также Канада спасла Украину в первые несколько дней полномасштабной войны.

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