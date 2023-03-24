Байден прибыл в Канаду: будут говорить с Трюдо об Украине

Президент США Джо Байден начал двухдневный визит в Канаду.
Глава американской нации планирует встретиться с руководством страны и обсудить вопросы двустороннего взаимодействия и глобального порядка, включая ситуацию в Украине.
Об этом пишет Укринформ.
Самолет с главой Соединенных Штатов вечером пятницы прибыл в Оттаву,
Согласно расписанию главы государства президент Байден в четверг встретится с генерал-губернатором Канады Мэри Симон, а также премьер-министром Джастином Трюдо.
Основные официальные мероприятия в рамках визита президента США пройдут 24 марта. В частности, утром пятницы ожидаются переговоры Джо Байдена с премьер-министром Джастином Трюдо в формате тет-а-тет, а также в составе расширенных делегаций. Глава Белого дома также выступит с обращением перед парламентом Канады. После этого ожидается совместная пресс-конференция глав двух государств.
Напомним, что Канада запретила ввоз российской стали и алюминия.
Также Канада спасла Украину в первые несколько дней полномасштабной войны.
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