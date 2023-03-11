Удавка для РФ: Канада запретила ввоз российской стали и алюминия

Канада начала торговое эмбарго на российскую сталь и алюминий, таким образом запретив импорт этой продукции.
Об этом заявили в министерстве финансов Канады, пишет Укринформ.
"Ввоз всех российских алюминиевых изделий – таких как необработанный алюминий, алюминиевые листы, а также готовые изделия, в том числе тара и другие бытовые предметы – теперь запрещен", — говорится в сообщении.
Под запретом оказалась также вся первичная русская сталелитейная продукция, включая чугун и нелегированную сталь, полуфабрикаты и готовые изделия, в том числе трубы.
“Этот запрет еще больше ограничит возможность России генерировать доходы, необходимые ей для финансирования войны против Украины. Канада продолжит вместе с партнерами и союзниками привлекать Россию к ответственности», – подчеркнули в министерстве.
Отметим, что в 2021 году Канада импортировала из России алюминия на 45 млн долл., а стальных изделий – на 213 млн. долларов.
"Правительство Канады в пятницу объявило о запрете импорта российской стали и алюминия в рамках режима санкций за полномасштабное вторжение РФ в Украину. Антироссийская удавка", — добавил в социальных сетях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Напомним, что ранее сообщалось, что Канада увеличит количество танков для Украины.
Также ранее Канада ввела санкции против 200 российских физических и юридических лиц.
К тому же Канада ввела санкции против российских пропагандистских медиа и артистов-поклонников Путина.
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