Зашморг для РФ: Канада заборонила ввезення російської сталі та алюмінію

Канада розпочала торговельне ембарго на російські сталь та алюміній, таким чином, заборонивши імпорт цієї продукції.

Про це заявили у міністерстві фінансів Канади, - пише Укрінформ.

“Ввезення усіх російських алюмінієвих виробів - таких як необроблений алюміній, алюмінієві листи, а також готові вироби, у тому числі тара та інші побутові предмети - відтепер заборонене”, - йдеться у повідомленні.

Під забороною опинилася також вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану сталь, напівфабрикати і готові вироби, зокрема труби.

“Ця заборона ще більше обмежить можливість Росії генерувати доходи, необхідні їй для фінансування війни проти України. Канада продовжить разом з партнерами та союзниками притягувати Росію до відповідальності”, - підкреслили у міністерстві.

Зауважимо, що у 2021 році Канада імпортувала з Росії алюмінію на 45 млн дол., а сталевих виробів - на 213 млн.

"Уряд Канади в п’ятницю оголосив про заборону імпорту російської сталі та алюмінію в межах режиму санкцій за повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Антиросійський зашморг", - додав у соціальних мережах керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Канада збільшить кількість танків для України.

Також раніше Канада запровадила санкції проти 200 російських фізичних та юридичних осіб.

До того ж Канада запровадила санкції проти російських пропагандистських медіа і артистів-прихильників Путіна.

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