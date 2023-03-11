Зашморг для РФ: Канада заборонила ввезення російської сталі та алюмінію

Канада розпочала торговельне ембарго на російські сталь та алюміній, таким чином, заборонивши імпорт цієї продукції.
Про це заявили у міністерстві фінансів Канади, - пише Укрінформ.
“Ввезення усіх російських алюмінієвих виробів - таких як необроблений алюміній, алюмінієві листи, а також готові вироби, у тому числі тара та інші побутові предмети - відтепер заборонене”, - йдеться у повідомленні.
Під забороною опинилася також вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану сталь, напівфабрикати і готові вироби, зокрема труби.
“Ця заборона ще більше обмежить можливість Росії генерувати доходи, необхідні їй для фінансування війни проти України. Канада продовжить разом з партнерами та союзниками притягувати Росію до відповідальності”, - підкреслили у міністерстві.
Зауважимо, що у 2021 році Канада імпортувала з Росії алюмінію на 45 млн дол., а сталевих виробів - на 213 млн.
"Уряд Канади в п’ятницю оголосив про заборону імпорту російської сталі та алюмінію в межах режиму санкцій за повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Антиросійський зашморг", - додав у соціальних мережах керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Канада збільшить кількість танків для України.
Також раніше Канада запровадила санкції проти 200 російських фізичних та юридичних осіб.
До того ж Канада запровадила санкції проти російських пропагандистських медіа і артистів-прихильників Путіна.
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