Совместные учения РФ и Беларуси продлены как минимум до 3 апреля: детали

Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах.
25-26 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский» и «Обуз-Лесновский».
Об этом пишет «Беларускі Гаюн».
Это очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 48 недель.
«ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта», - говорится в сообщении.
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.
Ранее в Минобороны Беларуси заявили о создании нового ракетного полка у украинской границы.
Добавим, что в настоящее время украинская разведка не видит накопления российских войск в Беларуси. Уровень угрозы из соседней страны низкий. Также враг не имеет необходимой ударной группировки.