Совместные учения РФ и Беларуси продлены как минимум до 3 апреля: детали

Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах.

25-26 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский» и «Обуз-Лесновский».

Об этом пишет «Беларускі Гаюн».

Это очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 48 недель.

«ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта», - говорится в сообщении.

Фото: t.me/Hajun_BY

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

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Ранее в Минобороны Беларуси заявили о создании нового ракетного полка у украинской границы.

Добавим, что в настоящее время украинская разведка не видит накопления российских войск в Беларуси. Уровень угрозы из соседней страны низкий. Также враг не имеет необходимой ударной группировки.

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