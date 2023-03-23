Россия вербует на войну в Украину наемников в Беларуси и Анголе — ЦНС

Россия пытается завербовать на войну против Украины граждан Беларуси и Анголы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что на территории Беларуси Россия хочет завербовать на войну 2000 наемников.

"Речь идет о сотрудниках охранного предприятия "ГвардСервис". Заметим, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских ", – отметили в Центре национального сопротивления.

Кроме того, сообщается, что в Россию прибыли 200 наемников из Анголы, планирующих принять участие в боевых действиях на территории Украины.

"Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин может уменьшить присутствие своих наемников в войне против Украины. В то же время стремится сосредоточиться на деятельности в Африке.

Кроме того, мы ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что уголовники "Вагнера" с боевым опытом продолжают наполнять российские города и в ближайшее время могут стать серьезной проблемой для рядовых жителей России.

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