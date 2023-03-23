Мужчина хрустел шеей и ослеп: почему так произошло

Человек из Нового Южного Уельса, Австралия, не желавший обращаться к мануальному терапевту и самостоятельно хрустящий шеей, потерял зрение.

Как пишет ladbible.com, 53-летний Энди Уилсон с детства страдал от боли в спине и обращался за помощью к разным хиропрактикам. Впрочем, продолжение лечения во взрослом возрасте он считал слишком дорогим.

Попытка сэкономить привела его к опасным для жизни последствиям, когда он попытался имитировать движения экспертов и поправить свою шею не менее двух раз в день.

Мужчина хрустел шеей в течение 31 года без последствий, но все изменилось 5 марта, когда он разорвал правую артерию. В результате он попал в больницу с инсультом и тремя тромбами в мозгу, из-за которых не мог двигаться и потерял зрение.

Фото: ladbible.com

"Я встречал разных врачей на протяжении многих лет, и все они делали то же самое. Я расслаблял мышцы и крутил головой с боку на бок. У меня был включен телевизор, и вдруг все, что я мог слышать, было цифровым бульканием. Это было очень странно. Тогда мои конечности стали странными, я поднял руку, и она начала махать сама собой", — поделился Энди.

Уилсон смог позвонить своему дяде. Мужчина вызвал "скорую". Впрочем, когда приехали парамедики, они сначала подумали, что Энди страдает алкогольной или наркотической зависимостью. Они даже обыскали его дом, прежде чем доставить его в больницу, несмотря на то, что Энди не употребляет алкоголь и другие запрещенные вещества.

"Меня сильно тошнило, я полностью потерял координацию, чувствовал давление в голове. Я терял зрение, часть моего левого зрения с обеих сторон начала исчезать. Это была самая странная вещь. Это была не одна сторона, это была половина обоих глаз. Я был крайне дезориентирован и меня тошнило", — вспомнил он.

К счастью, Энди полностью поправился и вернул себе зрение.

Фото: ladbible.com

"У меня случился инсульт. Сочетание коррекции шеи и травмы спины вызвало накопление кальция в моем позвоночнике. Это привело к разрыву моей правой артерии, что привело к трем тромбам в мозге и инсульте", — поделился мужчина.

Когда он рассказал врачу, что делал с шеей, он посмотрел на Энди с ужасом и сказал: "Никогда так не поступайте".

Теперь Уилсон поклялся прекратить хрустеть шеей и призвал других не делать этого, чтобы с ними не произошло такого же досадного инцидента.

Напомним, загадочная болезнь, вызывающая головную боль и лихорадку, убила по меньшей мере пять человек в Танзании на востоке Африки. Заболевание, вероятно, инфекционное.

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