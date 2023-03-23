Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Загадочно умерла во сне: в школе-интернате нашли тело девочки

Загадочно умерла во сне: в школе-интернате нашли тело девочки

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1068
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Загадочно умерла во сне: в школе-интернате нашли тело девочки

Ей было 17 лет.

В Великобритании скончалась ученица школы-интерната городка Освестри.

Девочка-подросток ушла из жизни во сне. Ей было 17 лет.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Сообщается, что ученицу обнаружили мертвой в общежитии в субботу, 18 марта, утром. Руководство школы описало период траура как "невероятно тяжелое и болезненное время" и попросило уважать частную жизнь семьи и друзей погибшей.

Причина смерти девочки пока что неизвестна.

Напомним, в Польше женщина скончалась на следующий день после успешных родов. Полиция назвала шокирующую причину.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
1068
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация