Загадочно умерла во сне: в школе-интернате нашли тело девочки

Ей было 17 лет.
В Великобритании скончалась ученица школы-интерната городка Освестри.
Девочка-подросток ушла из жизни во сне. Ей было 17 лет.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Сообщается, что ученицу обнаружили мертвой в общежитии в субботу, 18 марта, утром. Руководство школы описало период траура как "невероятно тяжелое и болезненное время" и попросило уважать частную жизнь семьи и друзей погибшей.
Причина смерти девочки пока что неизвестна.
Напомним, в Польше женщина скончалась на следующий день после успешных родов. Полиция назвала шокирующую причину.
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