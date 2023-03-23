Загадково померла уві сні: у школі-інтернаті знайшли тіло дівчинки

Їй було 17 років.

У Великій Британії померла учениця школи-інтернату містечка Освестрі.

Дівчинка-підліток пішла з життя уві сні. Їй було 17 років.

Про це пише mirror.co.uk.

Повідомляється, що ученицю знайшли мертвою у гуртожитку в суботу, 18 березня, вранці. Керівництво школи описало період жалоби як "неймовірно важкий і болісний час" та попросило поважати приватне життя сім'ї та друзів загиблої.

Причина смерті дівчинки поки що невідома.

Нагадаємо, у Польщі жінка померла наступного дня після успішних пологів. Поліція назвала шокувальну причину.

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