Пацієнт прийшов здавати аналізи до поліклініки і помер: відео

Росіянину стало погано одразу, як тільки він переступив поріг медичного закладу. На лавці в коридорі біля дверей він і помер.

В російському місті Уфі пацієнт помер біля входу до поліклініки, коли прийшов здавати аналізи. Якийсь час чоловік просто пролежав біля дверей.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT, опублікувавши відео з камер спостереження.

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65-річний місцевий житель зайшов до медичного закладу близько восьмої години ранку, оскільки напередодні терапевт поліклініки призначив йому здати аналізи. Охоронець зауважив, що відвідувачу стало погано, запропонував прилягти на лавку, покликав на допомогу місцевих лікарів та викликав швидку.

Як видно на опублікованих кадрах, чоловік лежав просто біля дверей на вході до поліклініки. Коли до нього прийшли лікарі, у пацієнта уже зупинилося серце.

Як виявилося, у померлого була ішемічна хвороба серця. Під час останнього огляду у поліклініці його стан оцінили як задовільний.

Нагадаємо, у Москві відомий психіатр порадив чоловіку, в якого були суїцидальні думки, піти на війну проти України та "померти з користю, наблизивши перемогу".

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