Россиянину стало плохо сразу, как только он перешагнул порог медицинского учреждения. На скамейке в коридоре у двери он и умер.

В российском городе Уфе пациент скончался у входа в поликлинику, когда пришел сдавать анализы. Какое-то время мужчина просто пролежал у двери.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовав видео с камер наблюдения.

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65-летний местный житель зашел в медицинское учреждение около восьми утра, поскольку накануне терапевт поликлиники назначил ему сдать анализы. Охранник заметил, что посетителю стало плохо, предложил прилечь на скамейку, позвал на помощь местных врачей и вызвал скорую.

Как видно на опубликованных кадрах, мужчина лежал прямо у двери на входе в поликлинику. Когда к нему пришли врачи, у пациента уже остановилось сердце.

Как оказалось, у умершего была ишемическая болезнь сердца. Во время последнего осмотра в поликлинике его состояние было оценено как удовлетворительное.

Напомним, в Москве известный психиатр посоветовал мужчине, у которого были суицидальные мысли, пойти на войну против Украины и "умереть с пользой, приблизив победу".

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